Андрей Канчельскис: ничья с «Арсеналом» будет хорошим результатом для «Монако»

Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Монако». Встреча состоится сегодня, 11 декабря.

«Шансы есть всегда. Надо смотреть, как «Монако» использует их в матче с «Арсеналом». «Монако» играет неплохо и находится в хорошей форме, но им будет сложно. Ничья будет хорошим результатом для «Монако».

Головин — лидер в «Монако». Он много играет, делает много полезного и его любят. Зачем думать о том, чтобы поднять к себе интерес? От добра добра не ищут. Если будет интерес от грандов мирового футбола, как «Реал», «Манчестер» и «Ювентус», тогда это можно будет обсуждать. А сейчас он должен выходить на поле и делать своё дело, как он умеет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.