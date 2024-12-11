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Андрей Канчельскис: ничья с «Арсеналом» будет хорошим результатом для «Монако»

Андрей Канчельскис: ничья с «Арсеналом» будет хорошим результатом для «Монако»
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Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Монако». Встреча состоится сегодня, 11 декабря.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шансы есть всегда. Надо смотреть, как «Монако» использует их в матче с «Арсеналом». «Монако» играет неплохо и находится в хорошей форме, но им будет сложно. Ничья будет хорошим результатом для «Монако».

Головин — лидер в «Монако». Он много играет, делает много полезного и его любят. Зачем думать о том, чтобы поднять к себе интерес? От добра добра не ищут. Если будет интерес от грандов мирового футбола, как «Реал», «Манчестер» и «Ювентус», тогда это можно будет обсуждать. А сейчас он должен выходить на поле и делать своё дело, как он умеет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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