Сборная России поздравила обладателя премии «Первая пятёрка» Алексея Батракова

Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, который стал обладателем премии «Первая пятёрка» — 2024. Эта награда присуждается лучшему молодому футболисту года в России.

«Батраков – победитель премии «Первая пятёрка». Поздравляем Лёшу», — сказано в сообщении пресс-службы национальной команды России, опубликованном в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.