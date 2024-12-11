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Канчельскис: верю в футбольного бога, который наказывает Соболева за нехорошие действия

Канчельскис: верю в футбольного бога, который наказывает Соболева за нехорошие действия
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве, которому пока так и не удалось отличиться за сине-бело-голубых в матчах РПЛ.

«Это футбол, что Соболев не может забивать в «Зените». В одной команде всё будет супер, а в другой — наоборот. Может, «Зенит» — не та команда для Александра, там другой стиль. Есть много примеров: Торрес великолепно играл в «Ливерпуле», но приехал в «Челси» и потерялся, тот же Шевченко был лучшим в «Милане», а в «Челси» не получилось.

Соболев просто потерялся в «Зените», отсюда много критики, ведь нападающий не забивает. Он приехал на место Сергеева, но пока не лучше него. Влияют и дают о себе знать высказывания в адрес «Спартака». Соболев некрасиво поступил по отношению к «Спартаку». Футбольный бог всегда наказывает, я постоянно говорил об этом. Некоторые люди смеются над этим, но это их проблемы. Я верю в футбольного бога, который наказывает Соболева за нехорошие действия», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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