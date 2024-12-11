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Владелец «Акрона» сравнил выигрыш у «Зенита» с победой в Лиге чемпионов

Владелец «Акрона» сравнил выигрыш у «Зенита» с победой в Лиге чемпионов
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Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов сравнил победу над «Зенитом» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с победой в Лиге чемпионов, а также высказался по результатам команды в первой части нынешнего сезона.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

«Мы находимся в нашем плане, примерно такую задачу по очкам перед собой ставили. Конечно же, в планах не было победы над «Зенитом», для нас это на сегодняшнем этапе развития сравнимо с победой в Лиге чемпионов. Мы действительно этому рады», — приводит слова Морозова Odds.

Матч между «Зенитом» и «Акроном» состоялся 7 декабря. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв (Воронеж). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. После 18 сыгранных матчей «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.

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