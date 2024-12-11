Владелец «Акрона» сравнил выигрыш у «Зенита» с победой в Лиге чемпионов

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов сравнил победу над «Зенитом» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с победой в Лиге чемпионов, а также высказался по результатам команды в первой части нынешнего сезона.

«Мы находимся в нашем плане, примерно такую задачу по очкам перед собой ставили. Конечно же, в планах не было победы над «Зенитом», для нас это на сегодняшнем этапе развития сравнимо с победой в Лиге чемпионов. Мы действительно этому рады», — приводит слова Морозова Odds.

Матч между «Зенитом» и «Акроном» состоялся 7 декабря. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв (Воронеж). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. После 18 сыгранных матчей «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.