Андрей Канчельскис: не хотелось бы, чтобы Батраков терял голову

Бывший футболист Андрей Канчельскис прокомментировал победу полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в премии «Первая пятёрка» — 2024, которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

«Победа Батракова в номинации лучшего молодого футболиста в России является заслуженной. Желаю ему удачи в следующем году, чтобы он играл на таком же уровне. Дай бог, чтобы это получилось.

Вы, журналисты, виновники того, что пишете и расхваливаете футболистов. Он сыграл три-четыре матча — уже звезда. Поэтому молодёжь теряет голову, тем более у них другие ценности и понимание. Они дают слабину, а после такого сложно собраться. Не хотелось бы, чтобы Батраков терял голову. Нужно, чтобы он оставался с правильными мыслями в голове», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.