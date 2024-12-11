Тренер «Зенита» Оливейра: мы понимали, что весь сезон всё хорошо не будет

Помощник главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о результатах сине-бело-голубых в первой части нынешнего сезона РПЛ. «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«За эти семь сезонов у нас такого чувства не было, что мы можем кого угодно пешком обыграть. У тренерского штаба такой мысли вообще не бывает. Понятно, что невозможно ни одной команде провести весь сезон на ура, когда все игры получаются, всё идеально. В начале у нас было всё хорошо, но мы понимали, что весь сезон так и не продлится. Понятно, что Суперкубок выиграли, и дальше там первые три-четыре тура мы достаточно уверенно [играли]. Но, опять же, по игровым моментам у нас были проблемы.

Были игры, когда мы создали не очень много, забили всё, что создали. Поэтому у нас всегда сидело в голове, что рано или поздно у нас будут такие моменты, когда не всё хорошо будет получаться. Хотя, если смотреть по результатам, это второй, если не первый, после 2021/2022 сезон, где мы больше набрали очки после первого круга, да, то есть. Но есть другие команды, соперники тоже набирают [очки]. Здесь, на мой взгляд, самое главное, смотреть на себя, у нас длинный чемпионат впереди, будем работать, будем делать всё, чтобы в конце чемпионата у нас были результаты, и мы окажемся на первом месте», — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале «Зенита».