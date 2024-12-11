Евгений Бушманов: «Динамо» — идеальный вариант для Хлусевича

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов назвал столичное «Динамо» идеальным вариантом для перехода защитника красно-белых Даниила Хлусевича. Ранее сообщалось, что к Хлусевичу проявляют интерес «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит».

«Трудно сказать, повторится ли у Хлусевича такая же ситуация, как у Соболева в «Зените». Каждый случай индивидуален. У кого-то сразу получается, у кого-то — нет. Но в «Зените» конкуренция не ниже, чем в «Спартаке». Поэтому мне кажется, что «Динамо» — идеальный вариант для Хлусевича. Этот клуб подойдёт ему по стилю», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.