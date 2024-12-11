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Таранов: «Оренбургу» будет тяжело сохранить прописку в РПЛ — команду прилично трясёт

Таранов: «Оренбургу» будет тяжело сохранить прописку в РПЛ — команду прилично трясёт
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Российский экс-футболист Иван Таранов высказался о турнирной ситуации «Оренбурга». Клуб идёт на последнем месте в РПЛ на момент зимней паузы.

«Конечно, «Оренбургу» будет очень тяжело сохранить прописку в РПЛ — команду очень прилично трясёт. Мало кому известно, что происходит внутри клуба. Остаётся только догадываться, почему такой плачевный результат. Если не будет каких-то серьёзных приобретений, «Оренбургу» будет очень тяжело.

Судя по результатам, конечно, можно говорить, что назначение Слишковича является провальным. Но нужно знать ситуацию изнутри. Неправильно вешать всех собак на тренера, футболистов или группу игроков», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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