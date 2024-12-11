Тренер «Зенита»: у нас проблема была, Клаудиньо говорим одно, он по-другому это понимает

Помощник главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о проблемах, которые возникли у Клаудиньо.

— А почему у вас Клаудиньо играет слева как защитник, когда вы держите мяч, а не «десятку» или «восьмёрку» хотя бы?

— Это и проблема у нас была, потому что мы говорим одно, а он немножко по-другому это понимает. И поэтому пришло немножко перестроить. То есть, если мы смотрим, Клаудиньо пришёл к нам как «десяточка» чистый, такой креативный игрок. Но мы уже опускали его чуть-чуть назад, как второй опорный, иногда как первый опорный, если он получает мяч в защите.

— Давай честно, Клаудиньо прилетает за то, что он меняет свою позицию, не находится именно там, где должен? Вот вы говорите, играешь 10-го номера, он раз, ушёл на позицию левого защитника.

— Сначала так и говорили, он это не понимает. Ты понимаешь, почему это происходит или нет?

— Ну, потому что он хочет быть чаще с мячом.

— Нет, а я наоборот говорю, потому что там он будет получать всё время спиной, а он маленький, его сзади там прессингуют. А он хочет быть здесь, без контакта получить мяч лицом. Потому что там бьют. Без давления, потому что там как раз больше давления. И мы стараемся как раз искать позиции, чтобы ему было выгодно и чтобы он получил мяч с достаточно хорошим пространством, чтобы и дальше он мог быть креативным и создавать моменты острые у ворот соперника, — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале «Зенита».