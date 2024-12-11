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«Задача всегда максимальная». Оливейра — о давлении на «Зенит» из-за столетия клуба

«Задача всегда максимальная». Оливейра — о давлении на «Зенит» из-за столетия клуба
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Помощник главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о давлении, с которым столкнулись сине-бело-голубые в год столетия клуба. «Зениту» исполнится 100 лет со дня основания 25 мая.

— Смотри, в этом году столетие «Зенита». Чувствуется ли дополнительное давление?
— Пока я здесь работаю, уже седьмой год, всегда было давление. Здесь всегда команда должна находиться на первом месте. Неважно, какие футболисты, сколько лет клубу. Задача всегда максимальная. Понятно, что это большой праздник для клуба, это исторический момент. Думаю, мы стараемся оправдать ожидания, — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

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