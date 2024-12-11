Олег Терёхин: с таким составом «Локомотиву» нужно присвоить «Героев России»

Бывший футболист Олег Терёхин высказался о результатах московского «Локомотива» в первой части сезона-2024/2025 чемпионата России. Железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

«В концовке перед зимней паузой удивили все клубы, кроме «Локомотива». Железнодорожники молодцы, что таким составом выжимают максимум. Какой спад у «Локомотива»? Таким составом им нужно присвоить «Героев России»! По сравнению с другими командами нельзя сказать, что у «Локомотива» сильный состав, но Галактионов выжал максимум. Остальные коллективы сыграли слабо — «Краснодар» и «Зенит» провалились в концовке», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.