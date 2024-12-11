Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Терёхин: с таким составом «Локомотиву» нужно присвоить «Героев России»

Олег Терёхин: с таким составом «Локомотиву» нужно присвоить «Героев России»
Комментарии

Бывший футболист Олег Терёхин высказался о результатах московского «Локомотива» в первой части сезона-2024/2025 чемпионата России. Железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

«В концовке перед зимней паузой удивили все клубы, кроме «Локомотива». Железнодорожники молодцы, что таким составом выжимают максимум. Какой спад у «Локомотива»? Таким составом им нужно присвоить «Героев России»! По сравнению с другими командами нельзя сказать, что у «Локомотива» сильный состав, но Галактионов выжал максимум. Остальные коллективы сыграли слабо — «Краснодар» и «Зенит» провалились в концовке», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Алексей Батраков: «Локомотив» смазал конец первой части чемпионата
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android