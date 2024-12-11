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Тренер «Зенита» объяснил неудачный старт Александра Соболева в команде

Тренер «Зенита» объяснил неудачный старт Александра Соболева в команде
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Помощник главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра объяснил неудачный старт нападающего Александра Соболева в команде. 27-летний Соболев провёл 12 матчей в рамках РПЛ за сине-бело-голубых и не забил ни одного мяча.

«У Саши как раз проблема была в том, что он был долго без, скажем так, тренировок вместе с командой, и заниматься индивидуально — это совсем другая история. Тем более что обычно ребята говорят, что наши тренировки отличаются чуть-чуть, мы стараемся заниматься очень интенсивно и достаточно хорошо проводить сборы, чтобы они были в тонусе. А у Саши, к сожалению, этого сбора не было.

Опять же, здесь тоже можно говорить по тактическим моментам: у нас есть требования, где должен находиться, какие принципы игры. Дай бог, что всё получится, сейчас зимние сборы», — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

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