«Это даёт ему больше желания». Тренер «Зенита» — о реакции болельщиков на Соболева

Помощник главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, как реагирует нападающий команды Александр Соболев на критику со стороны болельщиков.

— Кто-то из вас общался с ним об этой реакции фанатов на него, свисте с трибун? Вы беседуете об этом? Что вы ему говорите?

— Понятно, что есть какое-то давление от наших болельщиков, но для Саши, мне показалось, оно даёт больше эмоций, больше желания. И он немножко переборщил вот с этими эмоциям, нужно быть более спокойным. Иногда много ситуаций, где он хочет слишком показать, что он хороший футболист. Надо начинать с простого, а потом уже добавлять. Потому что у Саши есть отличные качества, он очень здорово борется за верховые мячи, он хорош достаточно технически, вы сами видели, что у него много голевых передач. Поэтому ему надо как раз меньше эмоций и больше спокойствия, чтобы у него всё получилось, — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале «Зенита».