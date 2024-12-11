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Сёмин отреагировал на признание Батракова лучшим молодым игроком России

Сёмин отреагировал на признание Батракова лучшим молодым игроком России
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Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал победу полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в премии «Первая пятёрка» — 2024, которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

«Признание Батракова лучшим молодым игроком РПЛ закономерно, потому что его результаты в 2024 году это оправдывают. Он больше всех забил и отдал среди молодых ребят. Закономерный результат», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне чемпионата России 19-летний Алексей Батраков провёл 17 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил шесть голевых передач.

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