Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: может быть, «Крыльям Советов» стоит согласиться с понижением в ранге

Радимов: может быть, «Крыльям Советов» стоит согласиться с понижением в ранге
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о ситуации в самарских «Крыльях Советов». По мнению Радимова, «Крыльям» нужно переосмыслить ситуацию, которая произошла с клубом.

«Самаре надо выйти в отпуск, переосмыслить, что с ними вообще произошло сейчас, оглядеться. И либо продолжать дальше бороться и играть, либо пересмотреть свой бюджет и согласиться с тем, что надо, может быть, понизиться в ранге, в лиге, но не знаю, как они к этому всему отнесутся», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Турнирная таблица РПЛ

Напомним, в конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы, а также пообещал ответить за свои слова в случае чего.

Материалы по теме
Радимов назвал игрока «Зенита», который «очень сильно сдал» за последнее время
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android