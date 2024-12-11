Радимов: может быть, «Крыльям Советов» стоит согласиться с понижением в ранге

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о ситуации в самарских «Крыльях Советов». По мнению Радимова, «Крыльям» нужно переосмыслить ситуацию, которая произошла с клубом.

«Самаре надо выйти в отпуск, переосмыслить, что с ними вообще произошло сейчас, оглядеться. И либо продолжать дальше бороться и играть, либо пересмотреть свой бюджет и согласиться с тем, что надо, может быть, понизиться в ранге, в лиге, но не знаю, как они к этому всему отнесутся», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы, а также пообещал ответить за свои слова в случае чего.