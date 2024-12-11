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Билялетдинов: трансфер Соболева в «Зенит» — не провальный

Билялетдинов: трансфер Соболева в «Зенит» — не провальный
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Известный отечественный тренер Ринат Билялетдинов оценил трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Переход состоялся минувшим летом. За первую часть сезона Российской Премьер-Лиги форвард не оформил ни одного результативного действия в составе новой команды. Однако Билялетдинов считает, что его трансфер всё равно нельзя назвать провальным. Такую формулировку можно будет использовать, если «Зенит» совсем разочаруется в Соболеве и решит расстаться с ним.

— Соболев ничего не показал в «Зените» и в итоге стал игроком запаса. Его переход — провальный?
— Ну, не провальный. Ну, не играешь ты, не получилось, потом получится, скажем так. По игре он ещё не вписался, как вписался Дзюба в своё время. Соболев пока на пути к голам. Назвать трансфер совершенно неудачным можно будет лишь тогда, когда примут решение расстаться с ним или отправят в аренду, — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».

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