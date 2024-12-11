Николай Наумов: Хлусевич в «Зените» будет сидеть на лавке, как Горшков, Ахметов и Соболев

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в «Зенит».

«Если Хлусевич перейдёт в «Зенит», то плотно сядет на лавку. Если он хочет деньги и возможный титул, ведь с «Зенитом» его выиграть легче, — он прав. А если он хочет играть, петербургская команда ему явно не подходит. Он там будет сидеть на лавке, как Горшков, Ахметов, Соболев и другие россияне. В клубе есть 15 иностранцев, которым отдаются все преференции. Они не могут не играть, ведь их купили задорого и дали большую зарплату», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.