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Тренер «Зенита» дал совет перспективным российским футболистам

Тренер «Зенита» дал совет перспективным российским футболистам
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Помощник главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра дал совет перспективным российским футболистам по поводу переезда в зарубежные чемпионаты. Он считает, что уходить из Российской Премьер-Лиги нужно не при любой возможности, а только в нормальный европейский клуб, который позволит игроку развиваться дальше.

— А россиянам молодым, на твой взгляд, нужно уезжать в Европу?
— Я не на 100% согласен. Понимаю, что это в какой-то период важно, но нужно найти правильный момент, когда надо переходить. Не при любой возможности уходить, а уходить в хороший, нормальный [клуб], в котором у тебя есть возможность развиваться дальше, — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

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