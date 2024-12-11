Тренер «Зенита» дал совет перспективным российским футболистам

Помощник главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра дал совет перспективным российским футболистам по поводу переезда в зарубежные чемпионаты. Он считает, что уходить из Российской Премьер-Лиги нужно не при любой возможности, а только в нормальный европейский клуб, который позволит игроку развиваться дальше.

— А россиянам молодым, на твой взгляд, нужно уезжать в Европу?

— Я не на 100% согласен. Понимаю, что это в какой-то период важно, но нужно найти правильный момент, когда надо переходить. Не при любой возможности уходить, а уходить в хороший, нормальный [клуб], в котором у тебя есть возможность развиваться дальше, — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале «Зенита».