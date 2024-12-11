«Для меня он — лучше». Юран назвал футболиста, который играет в этом сезоне лучше Угальде

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран назвал игрока, который выступает в нынешнем сезоне чемпионата России лучше форварда «Спартака» Манфреда Угальде. Костариканец лидирует в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги, забив 15 голов за первую часть сезона. Однако Юран признался, что ему больше нравится перспективный полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

«Мне Батраков больше Угальде понравился. Посмотрите, сколько он забил и отдал передач. Это говорит об уровне. Для меня он — лучше. Хочется, чтобы он и дальше прогрессировал», — приводит слова Сергея Юрана интернет-портал Legalbet.