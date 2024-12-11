Кристиан Нобоа: «Зенит» ещё вернётся на первое место в турнирной таблице РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и «Сочи» Кристиан Нобоа считает, что сине-бело-голубые ещё вернутся на первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона.

«Конечно, у «Зенита» сейчас ситуация не очень хорошая. Они проиграли последние матчи. Осталась вторая часть сезона, они ещё вернутся на первое место», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (8 очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).