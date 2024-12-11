Бышовец: худший игрок РПЛ — наши судьи!

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец раскритиковал уровень судейства в Российской Премьер-Лиге. По его словам, именно арбитры являются худшими действующими лицами первой части сезона чемпионата страны. И дело не в качестве их работы, а в предсказуемости решений. Именно этот фактор не даёт российскому футболу развиваться.

«Без ошибок можно определить худшего игрока чемпионата России на футбольном поле — это наши судьи. Я ещё на собственном опыте сталкивался с ними, но не позволяя себе сбиваться на полемику, понимая, что это проблема, которая создаёт много неудобств. Тут будто дело даже не в качестве, а в предсказуемости их решений. Предсказуемость судейства, особенно в отдельных матчах, не позволяет нам развиваться», — приводит слова Бышовца Legalbet.