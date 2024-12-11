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Личка ответил на вопрос о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»

Личка ответил на вопрос о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о ситуации бывшего игрока бело-голубых Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад». Также чешский специалист ответил на вопрос по поводу возможного возвращения Захаряна в «Динамо».

«Я, конечно, слежу за Захаряном в Испании. Знаю, что он уже долгое время травмирован. Что касается его возможного возвращения или аренды в «Динамо», то я никогда не откажусь от такого игрока, как Арсен», — приводит слова Марцела Лички интернет-портал Legalbet.

В текущем сезоне полузащитник ещё ни разу не выходил на поле в официальных матчах из-за травмы, однако он уже вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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