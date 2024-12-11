Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: в Госдуме не поддержали проект об отмене Fan ID

Источник: в Госдуме не поддержали проект об отмене Fan ID
Аудио-версия:
Комментарии

В Государственной думе не поддержали проект об отмене обязательного использования паспорта болельщика на матчах Российской Премьер-Лиги, сообщает «РИА Новости Спорт».

«Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту рекомендует Государственной Думе проект федерального закона [об отмене системы идентификации зрителей] отклонить», — приводит текст документа «РИА Новости Спорт».

Сообщается, что в заключении по данному проекту отмечается, что кабмин ранее тоже не поддержал законопроект. А также в документе уточняется, что в пояснительной записке к законопроекту не приведена аргументация, основанная на анализе правоприменительной практики данного ФЗ, в том числе не приведены данные, которые свидетельствуют о неэффективности действующего в данный момент правового регулирования.

Паспорт болельщика (Fan ID) введён на обязательной основе для посещения всех матчей футбольной Российской Премьер-Лиги, начиная со второй части сезона-2022/2023. Кроме того, он нужен для просмотра на стадионе финальных матчей Кубка страны по футболу.

Материалы по теме
Шмаров: если Fan ID не отменят, кто на футболе будет пиво пить? Семейный сектор?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android