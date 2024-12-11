Источник: в Госдуме не поддержали проект об отмене Fan ID

В Государственной думе не поддержали проект об отмене обязательного использования паспорта болельщика на матчах Российской Премьер-Лиги, сообщает «РИА Новости Спорт».

«Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту рекомендует Государственной Думе проект федерального закона [об отмене системы идентификации зрителей] отклонить», — приводит текст документа «РИА Новости Спорт».

Сообщается, что в заключении по данному проекту отмечается, что кабмин ранее тоже не поддержал законопроект. А также в документе уточняется, что в пояснительной записке к законопроекту не приведена аргументация, основанная на анализе правоприменительной практики данного ФЗ, в том числе не приведены данные, которые свидетельствуют о неэффективности действующего в данный момент правового регулирования.

Паспорт болельщика (Fan ID) введён на обязательной основе для посещения всех матчей футбольной Российской Премьер-Лиги, начиная со второй части сезона-2022/2023. Кроме того, он нужен для просмотра на стадионе финальных матчей Кубка страны по футболу.