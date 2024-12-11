Бывший президент «Локомотива» Наумов: пока рано говорить о большом будущем Батракова

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал признание полузащитника клуба Алексея Батракова лучшим молодым футболистом России.

«Конечно, Батраков заслуженно выиграл награду лучшему молодому футболисту России. Тут не должно быть никаких сомнений — не вижу другого игрока, который выступал так же, как Батраков. Но пока рано говорить о его большом будущем. Надо смотреть на второй сезон, который является очень важным для всех молодых футболистов. Статистика и практика говорят, что это самое важное. Как он там себя там проявит — покажет, будет ли опущена планка. Уже тогда можно говорить о его будущем», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Алексей Батраков провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.