Андрей Канчельскис: «Крылья Советов» и «Акрон» — молодцы, что щёлкнули пижонам по носу

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в последних матчах Российской Премьер-Лиги перед зимним перерывом. Напомним, сине-бело-голубые уступили самарским «Крыльям Советов» (2:3) и тольяттинскому «Акрону» (1:2).

«Зенит» уже уходил на зимний перерыв на втором месте, в этом проблемы нет. Я ещё в начале сезона говорил, что они станут чемпионами. Я в этом уверен.

Конечно, два домашних поражения «Зенита» можно называть сенсацией, но все футболисты команды уже были в отпуске. Все хотели побыстрее уйти в отпуск, ведь наступило зимнее время, и скоро Рождество. «Крылья Советов» и «Акрон» — молодцы, что выиграли и щёлкнули по носу пижонам. А футбол не прощает пижонское отношение», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.