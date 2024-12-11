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«Увидел фантастическую игру». Капелло поделился впечатлениями от матча «Аталанта» — «Реал»

«Увидел фантастическую игру». Капелло поделился впечатлениями от матча «Аталанта» — «Реал»
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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился впечатлениями от прошедшего матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались итальянская «Аталанта» и мадридский «Реал» (2:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 10'     1:1 Де Кетеларе – 45+2'     1:2 Винисиус Жуниор – 56'     1:3 Беллингем – 59'     2:3 Лукман – 65'    

«Я увидел фантастическую игру. Видел две команды, которые стремились к цели и победе, которые прессинговали друг друга по всему полю. Техническое мастерство «Реала» преобладало, я никогда не видел, чтобы они играли с таким смирением, с такой решимостью. Прекрасный «Реал», но и прекрасная «Аталанта», которая не сдавалась и имела возможность сравнять счёт до самого конца. Должен сказать, мне это понравилось: две команды, которые, владея мячом, стремились играть вперёд. «Нерадзурри» ушли побеждёнными, но с высоко поднятой головой», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

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