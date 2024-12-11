«Увидел фантастическую игру». Капелло поделился впечатлениями от матча «Аталанта» — «Реал»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился впечатлениями от прошедшего матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались итальянская «Аталанта» и мадридский «Реал» (2:3).
«Я увидел фантастическую игру. Видел две команды, которые стремились к цели и победе, которые прессинговали друг друга по всему полю. Техническое мастерство «Реала» преобладало, я никогда не видел, чтобы они играли с таким смирением, с такой решимостью. Прекрасный «Реал», но и прекрасная «Аталанта», которая не сдавалась и имела возможность сравнять счёт до самого конца. Должен сказать, мне это понравилось: две команды, которые, владея мячом, стремились играть вперёд. «Нерадзурри» ушли побеждёнными, но с высоко поднятой головой», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.
- 11 декабря 2024
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