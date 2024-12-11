Агент Клоппа прокомментировал переход своего клиента в систему «Ред Булл»

Агент бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косицке прокомментировал переход своего клиента на должность главы по глобальному футболу в системе «Ред Булл».

«Мы всегда знали, что будет часть людей, которым вы больше не нравитесь. Но, как он всегда говорит: если пытаешься угодить всем каждый день, то будешь терпеть неудачи каждый день.

Он должен найти подходящую работу для себя после 25 лет на бровке поля. И эта работа несколько более высокая на глобальном уровне в спортивной среде, которая предлагает столько возможностей, что просто дух захватывает. И именно поэтому мы решили, что последствия определённо стоят того, чтобы их понести», — приводит слова Косицке BILD.

Напомним, ранее ряд немецких болельщиков осудили Юргена Клоппа за работу в системе «Ред Булл».