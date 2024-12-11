Синицын: зима нужна «Краснодару», чтобы подпитаться свежей кровью, всё своевременно

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын подвёл итоги первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги для «быков».

«В первой части сезона РПЛ «Краснодар» показал весьма хороший результат, если убрать в скобки те игры, где чуть-чуть не хватило для побед. В целом по забитым голам и набранным очкам — всё хорошо. Зимняя пауза команде нужна, чтобы отдохнуть, набраться сил и подпитаться свежей кровью. Всё своевременно.

Покажут только матчи, сможет ли «Краснодар» сделать выводы по прошлой весне. На это будет влиять много нюансов: как покажут себя лидеры «Краснодара» и продолжит ли «Спартак» играть в такой же футбол или попадёт в болтанку. А также весенние поля на наших стадионах будут вносить корректировку в наборе очков», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.