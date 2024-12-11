Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Синицын: зима нужна «Краснодару», чтобы подпитаться свежей кровью, всё своевременно

Синицын: зима нужна «Краснодару», чтобы подпитаться свежей кровью, всё своевременно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын подвёл итоги первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги для «быков».

«В первой части сезона РПЛ «Краснодар» показал весьма хороший результат, если убрать в скобки те игры, где чуть-чуть не хватило для побед. В целом по забитым голам и набранным очкам — всё хорошо. Зимняя пауза команде нужна, чтобы отдохнуть, набраться сил и подпитаться свежей кровью. Всё своевременно.

Покажут только матчи, сможет ли «Краснодар» сделать выводы по прошлой весне. На это будет влиять много нюансов: как покажут себя лидеры «Краснодара» и продолжит ли «Спартак» играть в такой же футбол или попадёт в болтанку. А также весенние поля на наших стадионах будут вносить корректировку в наборе очков», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Происходили странные вещи». Мусаев — о «Краснодаре» в последних матчах РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android