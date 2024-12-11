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Андрей Канчельскис — о Сафонове в «ПСЖ»: одна грубейшая ошибка может всё поменять

Андрей Канчельскис — о Сафонове в «ПСЖ»: одна грубейшая ошибка может всё поменять
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал конкуренцию между вратарями французского «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой.

«Мы можем только догадываться, почему Сафонов в последних матчах оказывается в запасе. Только тренерский штаб «ПСЖ» знает, кто играет в старте. В матче с «Баварией» тренеры посчитали, что должен играть Сафонов, а сейчас делают ставку на Доннарумму. В футболе нужны удача, фарт и везение. Одна грубейшая ошибка может всё поменять», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Матвей Сафонов принял участие в шести матчах во всех турнирах за клуб, в трёх из которых отыграл «на ноль».

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