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ФИФА объявила о проведении ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

ФИФА объявила о проведении ЧМ-2034 в Саудовской Аравии
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Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила, что чемпионат мира по футболу 2034 года пройдёт в Саудовской Аравии.

Ранее на право стать организатором турнира также претендовала Австралия, но затем она отказалась от подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу — 2034, и Саудовская Аравия стала единственным претендентом.

По словам организаторов, в общей сложности чемпионат мира в Саудовской Аравии будет проходить на 15 стадионах в пяти городах: Эр-Рияде, Джидде, Абхе, Эль-Хубаре и Неоме — ещё не построенном городе на северо-западе страны.

Планы строительства стадиона «Неом» гласят, что он будет расположен на высоте 350 м над уровнем моря, и добраться до него можно будет только с помощью высокоскоростных лифтов и беспилотных автомобилей.

Эта часть проекта страны The Line была представлена как город без автомобилей, шириной всего 200 м (656 футов) и длиной 170 км (106 миль). The Line будет выше Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и примерно такой же длины, как расстояние между Бристолем и Лондоном.

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