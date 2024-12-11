ФИФА объявила страны-хозяйки и места проведения ЧМ-2030 по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила, что чемпионат мира по футболу 2030 года примут Марокко, Португалия и Испания. Ещё три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Парагвае и Аргентине.

Ранее стало известно, что Италия решила не подавать совместную с Саудовской Аравией и Египтом заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Таким образом, заявка Марокко, Португалии и Испании осталась единственной.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на трёх континентах и в шести странах. Большинство матчей на ЧМ-2030 будут сыграны в Марокко, Испании и Португалии. Матч открытия состоится в Уругвае, в нём сыграет местная национальная команда. То же самое касается и первых встреч сборных Аргентины и Парагвая в группах — они проведут стартовые игры в родных странах.

Отметим, что в 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира в истории. Он состоялся в Уругвае.