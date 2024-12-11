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Андрей Канчельскис: «Оренбургу» уже нужно готовиться к Первой лиге

Андрей Канчельскис: «Оренбургу» уже нужно готовиться к Первой лиге
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал шансы «Оренбурга» на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге и назначение Владимира Слишковича на должность главного тренера команды.

«Конечно, «Оренбург» — главный кандидат на вылет из РПЛ. Куда они дели Деограсию? Он работал в академии, где тренировал детей, а потом возглавил основную команду. Это разве не смешно? Это вообще беда! Но также есть «Ахмат», «Факел», «Химки» и другие команды, которые борются за выживание. Однако «Оренбургу» уже нужно готовиться к Первой лиге.

Что касается назначения Слишковича в «Оренбург», в российском футболе происходит много непонятных вещей. Это нужно спрашивать с руководства «Оренбурга», почему происходят такие назначения. Но они конкретно не ответят, значит, преследуют другие цели», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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