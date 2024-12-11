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ФИФА подтвердила места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу

ФИФА подтвердила места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу
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Сегодня, 11 декабря, состоялся конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), на котором были официально объявлены места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу.

Чемпионат мира по футболу 2030 года примут Марокко, Португалия и Испания. Ещё три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, в Парагвае и в Аргентине. Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдёт в Саудовской Аравии.

Отметим, что в обоих случаях заявки победивших стран были единственными и победили без конкуренции.

В 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира в истории. Он состоялся в Уругвае. Напомним, ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике.

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