ФИФА подтвердила места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу

Сегодня, 11 декабря, состоялся конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), на котором были официально объявлены места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу.

Чемпионат мира по футболу 2030 года примут Марокко, Португалия и Испания. Ещё три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, в Парагвае и в Аргентине. Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдёт в Саудовской Аравии.

Отметим, что в обоих случаях заявки победивших стран были единственными и победили без конкуренции.

В 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира в истории. Он состоялся в Уругвае. Напомним, ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике.