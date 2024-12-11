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Мещеряков прокомментировал признание Батракова лучшим молодым игроком года

Мещеряков прокомментировал признание Батракова лучшим молодым игроком года
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал признание полузащитника клуба Алексея Батракова лучшим молодым футболистом России.

«Ну, я его поздравляю, мы можем только порадоваться за игрока и сказать, что, на мой взгляд, это аванс, и надо работать, ещё больше требовать к себе. Как я отношусь к тому, что его сватают в клубы Европы? Ещё раз говорю, как и раньше, что игрок становится игроком, когда он проведёт не полгода, не полсезона, а сезон-два, и самый тяжёлый для игрока, особенно для молодого, — это второй сезон. Надо посмотреть, надо ему ещё набраться опыта, а потом смотреть другие места», — приводит слова Мещерякова «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне Алексей Батраков провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.

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