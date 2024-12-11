Александр Тарханов: среди российских молодых футболистов нет никого лучше Батракова

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал признание полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова лучшим молодым футболистом России.

«Совершенно верно, что Батраков выиграл награду лучшему молодому футболисту России. Он сам себя проявил: много забивал, отдавал и приносил большую пользу «Локомотиву». Лучше него никого нет среди российских молодых футболистов. Трудно говорить о его будущем, но пока он хороший игрок», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Алексей Батраков провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.