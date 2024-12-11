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Александр Тарханов: среди российских молодых футболистов нет никого лучше Батракова

Александр Тарханов: среди российских молодых футболистов нет никого лучше Батракова
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал признание полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова лучшим молодым футболистом России.

«Совершенно верно, что Батраков выиграл награду лучшему молодому футболисту России. Он сам себя проявил: много забивал, отдавал и приносил большую пользу «Локомотиву». Лучше него никого нет среди российских молодых футболистов. Трудно говорить о его будущем, но пока он хороший игрок», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Алексей Батраков провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.

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