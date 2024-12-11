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Александр Тарханов: у ЦСКА хороший состав, Николич должен исправить положение весной

Александр Тарханов: у ЦСКА хороший состав, Николич должен исправить положение весной
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал результаты московского ЦСКА в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«Если коротко оценивать результаты ЦСКА, шестое место — не для армейцев. Но есть второй круг, где нужно проявлять себя. У команды хороший состав, Николич должен исправить положение весной. Мусаев начал забивать, Обляков выглядит хорошо, а также мне очень нравится игра Кругового и Файзуллаева», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА набрал 31 очко в 18 матчах и расположился на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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