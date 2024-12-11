Андрей Синицын назвал Агкацева лучшим вратарём первой части РПЛ

Бывший голкипер Андрей Синицын назвал Станислава Агкацева лучшим вратарём первой части сезона РПЛ.

«Сложно назвать лучшего вратаря первой части РПЛ, потому что за этот отрезок много голкиперов ярко проявили себя. Но мне кажется, что больше всего можно выделить Стаса Агкацева. Он почувствовал доверие от тренерского штаба и нашёл силы в себе. За счёт этого он здорово прибавил в игре и в уверенности. Был ряд матчей в РПЛ, где он часто выручал. Думаю, Стас будет расти и прогрессировать», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» завершил первую часть сезона РПЛ на первом месте с 39 очками.