Страны-хозяйки ЧМ-2030 и ЧМ-2034 были утверждены голосованием путём аплодисментов

Сегодня, 11 декабря, состоялся конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), на котором были официально объявлены места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу. Страны-хозяйки предстоящих турниров были утверждены голосованием путём аплодисментов.

Президент ФИФА Джанни Инфантино провёл голосование среди представителей стран, входящих в состав организации, которые присутствовали на конгрессе в онлайн-формате. Представители стран должны были поаплодировать в камеру, чтобы отдать свой голос.

Чемпионат мира по футболу 2030 года примут Марокко, Португалия и Испания. Ещё три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, в Парагвае и в Аргентине. Чемпионат мира по футболу — 2034 пройдёт в Саудовской Аравии.