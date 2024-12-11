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Страны-хозяйки ЧМ-2030 и ЧМ-2034 были утверждены голосованием путём аплодисментов

Страны-хозяйки ЧМ-2030 и ЧМ-2034 были утверждены голосованием путём аплодисментов
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Сегодня, 11 декабря, состоялся конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), на котором были официально объявлены места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу. Страны-хозяйки предстоящих турниров были утверждены голосованием путём аплодисментов.

Президент ФИФА Джанни Инфантино провёл голосование среди представителей стран, входящих в состав организации, которые присутствовали на конгрессе в онлайн-формате. Представители стран должны были поаплодировать в камеру, чтобы отдать свой голос.

Чемпионат мира по футболу 2030 года примут Марокко, Португалия и Испания. Ещё три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, в Парагвае и в Аргентине. Чемпионат мира по футболу — 2034 пройдёт в Саудовской Аравии.

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