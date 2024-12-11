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Геркус: Батраков действительно лучший молодой футболист России сейчас

Геркус: Батраков действительно лучший молодой футболист России сейчас
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Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал признание полузащитника железнодорожников Алексея Батракова лучшим молодым футболистом России.

«Награда справедливая, он действительно лучший молодой футболист России сейчас. Не скажется ли на его игре столь повышенное внимание? Всё бывает. Может, и скажется. А, возможно, даже в лучшую сторону», — приводит слова Геркуса «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне Алексей Батраков провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.

Полузащитник московского «Локомотива» стал обладателем премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

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