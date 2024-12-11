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Владимир Гранат: сразу было видно, что Угальде — хороший и мастеровитый футболист

Владимир Гранат: сразу было видно, что Угальде — хороший и мастеровитый футболист
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Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат высказался о возможном уходе нападающего красно-белых Манфреда Угальде в зимнее трансферное окно.

«Одно дело — когда команда работает в межсезонье, а другое — когда играет в чемпионате и набирает ход. Станкович говорил, что нужно подождать. Поэтому «Спартак» — одна из немногих команд, которая не хотела бы уходить на зимнюю паузу. Хотя красно-белые зимой наберутся сил и продолжат играть так же.

Конечно, трансфер Угальде в европейский клуб возможен этой зимой, но всё зависит от игрока и руководителей клуба. По нему сразу было видно, что это хороший и мастеровитый футболист. Думаю, никакой команде не хотелось бы, чтобы их лучший бомбардир уходил в межсезонье», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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