Валерий Непомнящий: «Спартак» можно называть фаворитом в борьбе за чемпионство РПЛ

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий считает «Спартак» фаворитом в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Я с удовольствием смотрю РПЛ и не отношу себя к тем, кто говорит, что у нас плохой чемпионат. Может, по спортивному уровню наша лига ниже, чем топ-чемпионаты. Но у нас на всех этажах идёт суровая борьба. Главный итог первой части — что чемпионат удался, практически не было проходных матчей и идёт борьба за лидерство, она продолжится после зимы. Кроме того, произошёл большой рывок у «Спартака», который можно называть фаворитом в борьбе за чемпионство», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» после 18 туров Российской Премьер-Лиги занимает третье место с 37 очками.