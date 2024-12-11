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Наумов: «Химки» — не очень хороший вариант для Зиньковского, он может найти клуб посильнее

Наумов: «Химки» — не очень хороший вариант для Зиньковского, он может найти клуб посильнее
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию об интересе к игроку «Спартака» Антону Зиньковскому со стороны «Химок» и красно-зелёных.

«Наверное, правильно, что «Спартак» хочет избавиться от восьми футболистов зимой. Зачем их держать на лавке, если они не играют? Думаю, Селихов будет востребован, ведь он сильный вратарь, который был в сборной России.

Что касается Зиньковского, у парня хорошие данные. Я разочарован, что он не подошёл «Спартаку». Он здорово выглядел в «Крыльях Советов», но, видимо «Спартак» — это не его команда. Он очень техничный и умный футболист с хорошим ударом и сейчас находится в расцвете сил. Если бы «Локомотив» его подписал, он не был бы балластом, ведь Зиньковский не хуже Сарвели и Севикяна. А команде нужны атакующие футболисты. Не думаю, что «Химки» — это очень хороший вариант для Зиньковского. Он может найти вариант посильнее», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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