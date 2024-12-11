В «Реале Сосьедад» высказались о сроках возвращения Арсена Захаряна на поле

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Хон Андер Мундуате заявил, что с большой долей вероятности полузащитник Арсен Захарян не сможет выйти на поле в 2024 году.

«Сегодня была его первая тренировка с основой за долгое время, и до нашего последнего матча осталось всего 10 дней. Будет трудно представить, как он сможет сыграть до конца 2024 года», — приводит слова Мундуате Metaratings.

Летом этого года стало известно, что Захаряну диагностировали травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки, полученную во время тренировки. После этого ему успешно провели операцию. В текущем сезоне полузащитник ещё ни разу не выходил на поле в официальных матчах, однако он уже вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.