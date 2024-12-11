Туринский «Ювентус» и миланский «Интер» проявляют интерес к защитнику «Барселоны» Андреасу Кристенсену, сообщает журналист Экрем Конур на своей станице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что датский центральный защитник больше не входит в планы каталонского клуба и может быть продан в зимнее трансферное окно.

Кристенсен присоединился к сине-гранатовым летом 2022 года в качестве свободного агента. За этот период он принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.