Терёхин: нет таких россиян, которые подошли бы «Зениту», надо брать за границей

Бывший футболист Олег Терёхин высказался об игре санкт-петербургского «Зенита», а также заявил, что клубу нужно искать усилении за границей.

«У «Зенита» какой-то разбой и шатания. Я смотрел обе игры — у команды нет целостности. У футболистов «Спартака» горят глаза, а игроки «Локомотива» бьются. Видимо, футболисты «Зенита» в тех матчах уже мыслями были в отпуске. Может, как сказал Аршавин, команде нужна свежая кровь? Потому что футболисты «Зенита» в двух играх были пешеходами. Да, были подходы, но всё равно не должен лидер нашего чемпионата так играть дома.

У нас нет таких российских футболистов, которые подошли бы «Зениту». Нужно искать и брать за границей. Только Глушенков молодец, он выходит и делает. Это — наш футболист!» — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.