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«Арсенал» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

«Арсенал» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 11 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английский «Арсенал» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса (Империя, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент английский «Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 10 очков за пять матчей. «Монако» также заработал 10 очков и расположился на 11-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу английский «Ливерпуль», у которого 18 очков.

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