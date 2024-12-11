«Арсенал» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 11 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английский «Арсенал» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса (Империя, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент английский «Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 10 очков за пять матчей. «Монако» также заработал 10 очков и расположился на 11-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу английский «Ливерпуль», у которого 18 очков.