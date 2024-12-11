Червиченко объяснил, почему латиамериканские игроки соглашаются на переезд в РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что наличие огромного количества латиноамериканских футболистов в Российской Премьер-Лиге обусловлено зарплатами.

«Сложился стереотип, что всё счастье — в европейских кубках. Для любого футболиста, конечно, трофеи европейские — это неплохо, но для латиноамериканцев самое важное — это деньги. Страны там небогатые, футболисты не только себе, но и всей многочисленной семье зарабатывают на всю жизнь. Ему без разницы, что не играет он в топ-клубе европейском как «Реал», «Барселона», «Бавария».

Деньги не пахнут, тем более что в РПЛ таким футболистам платят в 2 раза больше, чем любой бы из них мог получить даже в топ-клубе Европы. Это — решающий факт. Не попали в еврокубки? Всё, жизнь закончилась? Да нет, чёрт с ними! Меньше бегать — больше денег. Я думаю, деньги на первом месте, еврокубки это уже так», — сказал Червиченко в эфире радио «Движение».