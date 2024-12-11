«Милан» — «Црвена Звезда»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 11 декабря, в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский «Милан» и сербская «Црвена Звезда». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Начало игры — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам восьми туров общего этапа определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые игры за право попасть в 1/8 финала.

Действующим обладателем кубка турнира является мадридский «Реал».