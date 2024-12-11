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«Милан» — «Црвена Звезда»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

«Милан» — «Црвена Звезда»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 11 декабря, в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский «Милан» и сербская «Црвена Звезда». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Начало игры — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам восьми туров общего этапа определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые игры за право попасть в 1/8 финала.

Действующим обладателем кубка турнира является мадридский «Реал».

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