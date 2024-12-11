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Игрок «Локомотива» Сильянов: в отпуск свожу друзей в ОАЭ. Всё для них делаю

Игрок «Локомотива» Сильянов: в отпуск свожу друзей в ОАЭ. Всё для них делаю
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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов рассказал о своих планах на предстоящий отпуск.

«Планирую отдохнуть в Дубае с девушкой, Новый год встречу в Москве. Затратно ли сейчас из-за курса летать в ОАЭ? Ну, да. Но я туда везу друзей, которые никогда там не были. Для них — всё делаю. (Смеется.)

В прошлом году я отвозил туда маму, она никогда там не была. До этого ездили туда с двумя другими друзьями, сейчас они работают, не могут. Я вот сейчас других друзей везу, которые никогда не были на море. Вывожу, как говорится. Всё — для друзей», — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».

Александр Сильянов в текущем сезоне сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

«Локомотив» после 18 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги занимает пятое место. Подопечные Михаила Галактионова набрали 35 очков.

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