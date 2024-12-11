Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

CAS объяснил решение об отказе в лишении Тимощука титулов, завоёванных на Украине

CAS объяснил решение об отказе в лишении Тимощука титулов, завоёванных на Украине
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил своё решение об отказе в лишении тренера санкт-петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука всех титулов, завоёванных на Украине.

В решении суда говорится, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) не может лишить Тимощука титулов, так как нет объективных обвинений или обстоятельств, направленных на это решение.

Напомним, 11 марта 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил украинского специалиста тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста. Позднее CAS удовлетворил иск Тимощука в вопросе апелляции на решение украинской ассоциации.

Поводом послужила напряжённая обстановка между Россией и Украиной, а также решение специалиста продолжить работу в санкт-петербургском клубе.

Материалы по теме
Зеленский подписал указ о лишении госнаград тренера «Зенита» Тимощука
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android