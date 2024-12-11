CAS объяснил решение об отказе в лишении Тимощука титулов, завоёванных на Украине

Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил своё решение об отказе в лишении тренера санкт-петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука всех титулов, завоёванных на Украине.

В решении суда говорится, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) не может лишить Тимощука титулов, так как нет объективных обвинений или обстоятельств, направленных на это решение.

Напомним, 11 марта 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил украинского специалиста тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста. Позднее CAS удовлетворил иск Тимощука в вопросе апелляции на решение украинской ассоциации.

Поводом послужила напряжённая обстановка между Россией и Украиной, а также решение специалиста продолжить работу в санкт-петербургском клубе.